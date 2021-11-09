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    09 ноября 2021, 14:46

    Стало известно о деталях предстоящего саммита Китая и США

    Карин Жан-Пьер заявила, что саммит между США и Китаем должен состояться до конца года

    Оксана Лавнюженко

    Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о деталях согласования предстоящего саммита между США и Китаем. По ее словам, он должен пройти до конца этого года. Об этом написало РИА «Новости».

    «На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей», — процитировал RT слова Жан-Пьер.

    Она также добавила, что Соединенные штаты рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с Китаем.