Стало известно о деталях предстоящего саммита Китая и США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о деталях согласования предстоящего саммита между США и Китаем. По ее словам, он должен пройти до конца этого года. Об этом написало РИА «Новости».

«На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей», — процитировал RT слова Жан-Пьер.

Она также добавила, что Соединенные штаты рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с Китаем.