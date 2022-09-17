Стало известно о давних планах НАТО подобраться к границам России | 360°

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Стало известно о давних планах НАТО подобраться к границам России

Адмирал НАТО Бауэр заявил о реализации старых планов по увеличению сил около границ России

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Планы по наращиванию боевых групп в граничащих с Россией странах в НАТО разработали несколько лет назад. Сейчас наступило время их реализации. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Военного комитета альянса — голландский адмирал Роб Бауэр в Таллине.

Он подчеркнул, что на последней встрече начальников генеральных штабов альянса обсуждали вопрос о самой обширной перестройке военных структур со времен основания НАТО.

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«Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил Бауэр.

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Речь идет о дислокации боевых групп НАТО в граничащих с Россией странах. При необходимости части смогут объединяться в более крупные соединения, если наступит такая необходимость.

Адмирал подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину, сколько потребуется. При этом Бауэр сказал, что с наступлением холодов ситуация на передовой сильно осложнится.

Как сообщило ИА Nation News, украинский кризис и расширение военного присутствия альянса в странах Восточной Европы стали главными темами заседания военных руководителей НАТО.

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