Мир 02 апреля 2023, 00:01 Стало известно о давлении США на страны G7 против Китая Nikkei: США подталкивают G7 к совместным мерам против Китая РИА «Новости»

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Японское издание Nikkei Asia сообщило, что США добиваются от G7 принятия совместных мер против Китая. Это Вашингтону нужно на случай, если Пекин станет оказывать давление на партнеров «Большой семерки».

«США подталкивают страны „группы Семи“ к совместным действиям против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому принуждению против партнеров группы», — утверждается в статье.

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По информации издания, правительство и конгресс США уже обсуждают законопроекты о повышении тарифов. неформальные контакты с G7 ведутся на уровнях министров финансов. Вашингтон выясняет, готовы ли их партнеры ввести санкции против Китая в случае его помощи России. На данный момент каких-либо соглашений не достигнуто.

Ранее журналисты New York Times пришли к выводу, что Китай наблюдает за конфликтом на Украине и косвенной борьбой двух сверхдержав, чтобы вынести бесценные уроки в сфере вооружения, разведки и сдерживания.