Местные СМИ рассказали о дате закрытия границы Финляндии для российских туристов | 360°

Мир 29 сентября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber Местные СМИ рассказали о дате закрытия границы Финляндии для российских туристов Helsingin Sanomat: Финляндия с 30 сентября закроет границу для российских туристов РИА «Новости»

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Власти Финляндии закроют границу для российских туристов с пятницы, 30 сентября. Об этом написало издание Helsingin Sanomat.

По данным источника, правительство Финляндии в ближайшее время официально объявит о введении нового пограничного режима с Россией.

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Финские власти с сентября ограничили въезд россиян. Пересечение границы доступно лишь с целью посещения друзей и родственников, а транзит через страну по шенгенскому паспорту запрещен.

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В начале месяца на границе произошел скандал, финские военные отобрали шенгенские визы у двух российских женщин, планировавших въехать в страну в качестве туристов.

Также ранее сообщалось, что Финляндия обсудит вопрос строительства забора на границе с Россией по предложению Управления пограничной службы. Предполагается, что длина сооружения составит около 260 километров при общей протяженности государственной границы 1300 километров.

Глава управления Мика Керянен подчеркивал, что забор сделает действия погранслужбы более эффективными в случае массовых беспорядков.

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