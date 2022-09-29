Местные СМИ рассказали о дате закрытия границы Финляндии для российских туристов | 360°

Все новости
Эксклюзив
29 сентября 2022, 12:14
«Располагала материнской добротой». Бывшие ученики простились с учительницей ИЗО в школе № 88 Ижевска
Важное
29 сентября 2022, 12:11
Володин: россияне могут покидать место жительства без согласования военкомата
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Подмосковье
29 сентября 2022, 12:05
Фермер из Чехова получил землю для создания ягодной плантации
Эксклюзив
29 сентября 2022, 11:56
Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:51
Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:44
Челлендж осенних фотографий запустили в Подмосковье
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:42
Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ
Спецоперация
29 сентября 2022, 11:41
Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа
Эксклюзив
29 сентября 2022, 11:39
«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации