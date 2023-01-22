Мир 22 января 2023, 16:59 Стало известно о большом количестве потерь среди мобилизованных с Западной Украины The Washington Post заявила о большом количестве погибших бойцов с Западной Украины РИА «Новости»

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Объявленная на Украине всеобщая мобилизация привела к большому количеству погибших, призванных из западных областей страны. Об этом со ссылкой на местных жителей и власти муниципалитетов сказано в репортаже американской газеты The Washington Post.

Глава администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петр Соколовский в беседе с журналистами издания рассказал, что власти мобилизовали 600 мужчин при общей численности населения 18,5 тысячи человек. Многие из призванных погибли в боях.

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Присутствовавшая на похоронах погибшего украинского военного в городе Новый Яричев директор школы Оксана Сервило рассказала, что каждый день из Артемовска привозят большое количество гробов с погибшими.

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«Молодые люди умирают — очень молодые люди», — подчеркнула она.

Общую численность Вооруженных сил Украины командир «Русского легиона» Сергей Фомченков оценил в один миллион человек. По его словам, основная часть приходится на призванных в рамках всеобщей мобилизации жителей. Он подчеркнул, что изначально в бой отправляли жителей русскоязычных регионов Украины, но теперь в состав ВСУ начали принудительно забирать и жителей западных областей.