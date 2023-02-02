Мир 02 февраля 2023, 10:36 Стало известно, на сколько хватит решимости Запада поддерживать Украину Экс-министр обороны США Гейтс: решимости поддерживать Украину Западу хватит до конца года U.S. Department of Defense

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Западу хватит решимости поддерживать Украину в конфликте с Россией до конца года. Такое заявление сделал экс-министр обороны США Роберт Гейтс в интервью газете The Washington Post.

Он обратил внимание, что при отсутствии успехов на фронте украинские власти могут начать склонять к переговорам.

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«Может ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономики и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года», — отметил Гейтс.

Бывший министр обороны США выразил уверенность, что европейцы останутся сильными, отметив, что американские власти полностью привержены этому.

Он обратил внимание, что через год может сложиться ситуация, когда давление Европы на украинцев с целью начать переговоры будет гораздо сильнее, чем сегодня.

Ранее Пентагон не поверил в скорое возвращение Крыма Украине, так как у нее нет для этого возможностей.