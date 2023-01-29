Мир 29 января 2023, 10:17 Стало известно, на каких условиях Германия уступила США в вопросе поставки танков Украине The Washington Post: решение США и Германии о поставке танков Киеву стало компромиссом rawpixel

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Решение США и Германии отправить танки Украине стало результатом компромисса. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между властями обеих стран.

Источники сообщили, почему Берлин долго не соглашался поддержать военной техникой Киев. Германия не хотела в одиночку нести бремя прямого участника конфликта и боялась реакции Москвы.

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В свою очередь, США требовали от ФРГ отправки Leopard 2 в Киев из-за простоты конструкции боевой машины и возможности быстрой передачи запчастей. Кроме этого, Вашингтон добивался от Берлина разрешения на реэкспорт немецких танков из других стран.

В результате длительных переговоров компромиссное решение предложил госсекретарь США Энтони Блинкен: Вашингтон пообещает поставить Киеву американские танки Abrams, но не прямо сейчас, а в рамках долгосрочных обязательств по поддержке Украины на предстоящие годы.

Тем временем танками Киев снабдит Германия, а в это время Пентагон начал бы подготовку украинских военных к эксплуатации танков Abrams. Таким образом, объявив о своем решении поставить боевую технику, США сняло с Германии всю ответственность.

Как результат, обе страны друг за другом объявили о поставке танков собственного производства Украине.

Тем временем президент Аргентины Альберто Фернандес заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ни он, ни страны Латинской Америки не будут поставлять оружие Украине.