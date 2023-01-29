29 января 2023, 10:17
Стало известно, на каких условиях Германия уступила США в вопросе поставки танков Украине
The Washington Post: решение США и Германии о поставке танков Киеву стало компромиссом
Решение США и Германии отправить танки Украине стало результатом компромисса. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между властями обеих стран.
Источники сообщили, почему Берлин долго не соглашался поддержать военной техникой Киев. Германия не хотела в одиночку нести бремя прямого участника конфликта и боялась реакции Москвы.
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В свою очередь, США требовали от ФРГ отправки Leopard 2 в Киев из-за простоты конструкции боевой машины и возможности быстрой передачи запчастей. Кроме этого, Вашингтон добивался от Берлина разрешения на реэкспорт немецких танков из других стран.
В результате длительных переговоров компромиссное решение предложил госсекретарь США Энтони Блинкен: Вашингтон пообещает поставить Киеву американские танки Abrams, но не прямо сейчас, а в рамках долгосрочных обязательств по поддержке Украины на предстоящие годы.
Тем временем танками Киев снабдит Германия, а в это время Пентагон начал бы подготовку украинских военных к эксплуатации танков Abrams. Таким образом, объявив о своем решении поставить боевую технику, США сняло с Германии всю ответственность.
Как результат, обе страны друг за другом объявили о поставке танков собственного производства Украине.
Тем временем президент Аргентины Альберто Фернандес заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ни он, ни страны Латинской Америки не будут поставлять оружие Украине.
Германия
США
Украина
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