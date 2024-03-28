Мир 28 марта 2024, 21:47 Стало известно, на что украинские военные спускают свое жалованье Депутат Рады Гончаренко: бойцы ВСУ спускают жалованье на онлайн-казино РИА «Новости»

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В рядах ВСУ началась «эпидемия игромании», заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. Его слова привело издание «Страна.ua».

Украинские военнослужащие, получив жалованье, не инвестируют средства, а тратят все в онлайн-казино или на ставках, пояснил политик.

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«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу», — добавил он.

Гончаренко считает, что долги и игровая зависимость негативно отражаются на моральном состоянии бойцов ВСУ. Сейчас такие проблемы у девяти из 10 украинских солдат с передовой. Слова депутата также подтвердил военнослужащий 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко.

На моральный дух украинских солдат также повлияла череда поражений и тяжелые потери. Многие из них предпочитают сложить оружие и сдаться в плен. Они рассказывают, что в плену российские бойцы к ним относятся лучше украинских командиров.