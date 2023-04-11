Мир 11 апреля 2023, 16:46 Стало известно, куда обрушится первый удар группировки ВСУ РИА «Новости» раскрыли направления ударов украинских войск при возможном контрнаступлении РИА «Новости»

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Западные военные эксперты выделили несколько направлений, по которым ВСУ могут нанести первый удар во время планируемого контрнаступления. Об этом сообщило РИА «Новости».

В качестве первого специалисты указали форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом. Вторым выделили активные военные действия в Донбассе, особенно в Артемовске. Оба варианта преследуют одинаковую цель — помешать сообщению с Крымом.

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В числе «запасных» возможных направлений для продвижения ВСУ называют Луганск и Мелитополь.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что решение о контрнаступлении примут «в последний момент». Также он отмечал, что никаких «волшебных дат» контрнаступления нет и оно якобы происходит ежедневно.

Он обратил внимание, что часть информации в попавших в общий доступ материалах о состоянии ВСУ, планах США и НАТО открытая.