11 апреля 2023, 16:46
Стало известно, куда обрушится первый удар группировки ВСУ
РИА «Новости» раскрыли направления ударов украинских войск при возможном контрнаступлении
Западные военные эксперты выделили несколько направлений, по которым ВСУ могут нанести первый удар во время планируемого контрнаступления. Об этом сообщило РИА «Новости».
В качестве первого специалисты указали форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом. Вторым выделили активные военные действия в Донбассе, особенно в Артемовске. Оба варианта преследуют одинаковую цель — помешать сообщению с Крымом.
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В числе «запасных» возможных направлений для продвижения ВСУ называют Луганск и Мелитополь.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что решение о контрнаступлении примут «в последний момент». Также он отмечал, что никаких «волшебных дат» контрнаступления нет и оно якобы происходит ежедневно.
Он обратил внимание, что часть информации в попавших в общий доступ материалах о состоянии ВСУ, планах США и НАТО открытая.
ВСУ
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