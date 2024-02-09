Мир 09 февраля 2024, 21:36 Стало известно, кто займет прошлый пост нового главкома ВСУ Сырского Пост Сырского займет замминистра обороны Украины Павлюк РИА «Новости»

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Новым командующим сухопутными войсками ВСУ станет генерал-лейтенант Александр Павлюк, ранее эту должность занимал Александр Сырский, которого теперь назначили главкомом украинской армии. Об этом сообщило издание «Зеркало недели», сославшись на источник в оборонном ведомстве Украины.

Как отметили собеседники издания, представления к назначению на пост указами украинского главы Владимира Зеленского уже подготавливают. Также заменят главу генерального штаба ВСУ — вместо Сергея Шапталы назначат командующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

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Сейчас Павлюк является первым замминистра обороны Украины.

Ранее соседка родителей Александра Сырского заявила, что во время визита в Россию новый главком ВСУ говорил о ненависти к украинцам, сидящим с ним в штабе. По ее словам, офицер назвал их очень «хитрыми, пронырливыми и, как ужи, извивающимися».

Соседка рассказала, что Сырский периодически звонит матери, живущей в российском городе Владимире. Новый пост сына не понравился родственникам, но если бы мужчина отказался, то «его бы расстреляли».