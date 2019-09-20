Стало известно, кто возглавит Службу внешней разведки Украины
Лидер Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова новым главой Службы внешней разведки. Указ опубликован на сайте президента, сообщило ИА RNS.
«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича Председателем Службы внешней разведки Украины», — сообщается в документе.
Ранее ведомство возглавлял Владислав Бухарев. Его Зеленский отстранил от должности 12 сентября и назначил заместителем главы Службы безопасности Украины.
По данным местных СМИ, в 2013 году Валерий Евдокимов был начальником управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда он получил звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данилы Галицкого.