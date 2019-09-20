Стало известно, кто возглавит Службу внешней разведки Украины

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича Председателем Службы внешней разведки Украины», — сообщается в документе.

Ранее ведомство возглавлял Владислав Бухарев. Его Зеленский отстранил от должности 12 сентября и назначил заместителем главы Службы безопасности Украины.

По данным местных СМИ, в 2013 году Валерий Евдокимов был начальником управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда он получил звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данилы Галицкого.