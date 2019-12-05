Стало известно, кто устроил стрельбу на базе Перл-Харбор в США
Администрация базы рассказала о личности стрелявшего на своей странице в Twitter, добавив, что безопасность на военном объекте восстановлена.
«Стрелок идентифицирован как моряк США», — подчеркнуло командование.
По информации The New York Times, мужчина начал стрелять, ранил трех работников верфи и покончил с собой.
Два человека погибли при стрельбе на военной базе Перл-Харбор в СШАПодробнее
Командующий ВМС на Гавайях контр-адмирал Роберт Чедвик рассказал, что матроса назначили на подводную лодку. Службу он должен был проходить в Колумбии. На базу ее пришвартовали, чтобы провести необходимые работы по техобслуживанию.
Мотивы стрелявшего устанавливаются. От нанесенных им ранений два человека скончались. Еще один пострадавший находится в больнице.
По словам Чедвика, военные не будут сообщать имена стрелка и его жертв до тех пор, пока не поставят их родственников в известность о случившемся.