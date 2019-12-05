  • Стало известно, кто устроил стрельбу на базе Перл-Харбор в США

    05 декабря 2019, 09:42

    Александра Ломейко

    Стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор в США открыл американский матрос. Он должен был нести военную службу в Колумбии на подводной лодке. Субмарина стояла в верфи на техническом обслуживании.

    Администрация базы рассказала о личности стрелявшего на своей странице в Twitter, добавив, что безопасность на военном объекте восстановлена.

    «Стрелок идентифицирован как моряк США», — подчеркнуло командование.

    По информации The New York Times, мужчина начал стрелять, ранил трех работников верфи и покончил с собой.

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    Командующий ВМС на Гавайях контр-адмирал Роберт Чедвик рассказал, что матроса назначили на подводную лодку. Службу он должен был проходить в Колумбии. На базу ее пришвартовали, чтобы провести необходимые работы по техобслуживанию.

    Мотивы стрелявшего устанавливаются. От нанесенных им ранений два человека скончались. Еще один пострадавший находится в больнице.

    По словам Чедвика, военные не будут сообщать имена стрелка и его жертв до тех пор, пока не поставят их родственников в известность о случившемся.