Стало известно, кто устроил стрельбу на базе Перл-Харбор в США

Стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор в США открыл американский матрос. Он должен был нести военную службу в Колумбии на подводной лодке. Субмарина стояла в верфи на техническом обслуживании.

Администрация базы рассказала о личности стрелявшего на своей странице в Twitter, добавив, что безопасность на военном объекте восстановлена.

«Стрелок идентифицирован как моряк США», — подчеркнуло командование.

По информации The New York Times, мужчина начал стрелять, ранил трех работников верфи и покончил с собой.

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Командующий ВМС на Гавайях контр-адмирал Роберт Чедвик рассказал, что матроса назначили на подводную лодку. Службу он должен был проходить в Колумбии. На базу ее пришвартовали, чтобы провести необходимые работы по техобслуживанию.

Мотивы стрелявшего устанавливаются. От нанесенных им ранений два человека скончались. Еще один пострадавший находится в больнице.

По словам Чедвика, военные не будут сообщать имена стрелка и его жертв до тех пор, пока не поставят их родственников в известность о случившемся.