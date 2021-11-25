Стало известно, кто стал новым президентом Интерпола

Стал известен новый президент Интерпола. Бывшего главу организации Ким Чжона из Южной Кореи сменил генерал из ОАЭ Ахмад Насер Аль Раиси. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Twitter Интерпола.

«Господин Ахмад Насер Аль Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что английская верхушка специально продвигает интересы выходцев из ОАЭ. По мнению журналистов Daily Mail, именно Британия повлияла на решение поставить президентом Ахмада Насера Аль Раиси.