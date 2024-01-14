Мир 14 января 2024, 03:55 Стало известно, кто поможет Байдену с подготовкой к выборам Axios: Керри покинет администрацию США и поможет Байдену с подготовкой к выборам РИА «Новости»

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Специальный посланник американского лидера по климатическим вопросам, экс-госсекретарь Джон Керри покинет свой пост этой зимой и будет помогать в предвыборной кампании главы США Джо Байдена. Информацию об этом опубликовали в Axios.

По данным источника портала, Керри выразил уверенность, что переизбрание Байдена является «самым большим» изменением, доступным в 2024 году для прогрессирования в сфере климата в Штатах и по всему миру.

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В декабре прошлого года сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявил, что Байден должен уговорить украинского президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. По словам эксперта, это поможет главе Штатов повысить шансы на победу на выборах. Специалист отметил, что конец боевых действий на Украине может стать «решающим фактором» в политической карьере Байдена.