Мир 16 декабря 2023, 01:35 Стало известно, кто уговорил Орбана не препятствовать переговорам о вступлении Украины в ЕС Libero: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины РИА «Новости»

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила своего венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать старту переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщила газета Libero.

Глава итальянского правительства провела встречу с Орбаном перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Мелони смогла донести до своего коллеги необходимость дать зеленый свет переговорам о вступлении Украины в ЕС.

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«Во время голосования по Киеву венгерский премьер покинул зал, но это была стратегия, заранее согласованная с Римом», — заявили журналисты.

Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз могут продолжаться годами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о жестких критериях для вступления в ЕС, которым ни Украина, ни Молдавия на данный момент не соответствуют.