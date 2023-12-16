16 декабря 2023, 01:35
Стало известно, кто уговорил Орбана не препятствовать переговорам о вступлении Украины в ЕС
Libero: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила своего венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать старту переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщила газета Libero.
Глава итальянского правительства провела встречу с Орбаном перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Мелони смогла донести до своего коллеги необходимость дать зеленый свет переговорам о вступлении Украины в ЕС.
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«Во время голосования по Киеву венгерский премьер покинул зал, но это была стратегия, заранее согласованная с Римом», — заявили журналисты.
Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз могут продолжаться годами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о жестких критериях для вступления в ЕС, которым ни Украина, ни Молдавия на данный момент не соответствуют.
Переговоры
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