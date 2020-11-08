Стало известно, кто может войти в правительство Байдена

Это лишь возможные кандидатуры. На пост главы Пентагона также рассматриваются сенаторы Тэмми Дакворт и Джек Рид.

Главой Госдепартамента может стать бывший посол в Москве Уильям Бернс, бывший заместитель госсекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Мерфи или Крис Кунс.

Министром финансов могут назначить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лаэля Брейнарда. Также на этот пост претендуют другие финансисты — от экс-замминистра финансов Сары Блум Раскин до руководителя фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон.

В главы Минюста издание прочит сенатора от Алабамы Дага Джонса, калифорнийского прокурора Ксавье Бесерру, бывшего заместителя генпрокурора Салли Йейтс и бывшего министра труда Тома Переса.

Байден побеждает на президентских выборах, прошедших 3 ноября. Его уже поздравили мировые лидеры. Действующий президент Дональд Трамп через суд оспаривает результаты в ряде штатов.