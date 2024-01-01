Мир 01 января 2024, 09:13 Стало известно количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes Forbes: за 2023 год умер 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет Pxhere

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В течение 2023 года умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Двое миллиардеров скончались в Малайзии, трое в Индии и девять в США. При этом из них всего одна женщина — владелец фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин, которой было 56 лет. Известно, что она боролась с онкологическим заболеванием.

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Средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет. Самыми старыми оказались акционер и вице-председатель Berkshire Hathaway Билли Маккомбс (95 лет) и Чарльз Мангер (99 лет).

В октябре стало известно о смерти в возрасте 92 лет американского бизнесмена Чака Фини, который основал сеть магазинов Duty Free. В последние годы жизни он активно занимался благотворительностью и раздал более восьми миллиардов долларов в пользу общественных организаций.

Ранее стало известно имя самой богатой женщины в мире.