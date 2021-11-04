Стало известно, кого назначили главой Минобороны Украины

Главой Минобороны Украины назначили бывшего вице-премьера, члена делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова. Такое решение в Раде приняло большинство парламентариев.

Кандидатуру в четверг поддержали 273 депутата, для такого решения необходимо набрать как минимум 226 голосов, сообщило РИА «Новости».

Накануне Резникова уволили с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На этой должности он работал с марта 2020 года. Кроме того, он являлся представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.

Внештатный советник офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Украина совместно с зарубежными партнерами разработала план по обороне от России и контрнаступлению в случае полномасштабной войны. Он отметил, что украинская армия готова к любому повороту в случае войны с Россией. При этом Арестович добавил, что развитие ситуации в случае вооруженного конфликта будет зависеть от того, как карта ляжет.