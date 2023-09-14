Мир 14 сентября 2023, 09:30 Стало известно, кого ЕС решил удалить из списка индивидуальных санкций Россиян Ахмедова, Березкина, Шульгина и Шуваева убрали из санкционного списка ЕС РИА «Новости»

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Четырех россиян исключили из санкционного списка Евросоюза. Среди них — предприниматель Фархад Ахмедов, бизнесмен Григорий Березкин, погибший полковник Георгий Шуваев и экс-глава компании Ozon Александр Шульгин, сообщил ТАСС со ссылкой на нормативные акты в «Официальном журнале ЕС».

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева», — процитировало агентство соответствующую запись.

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Днем ранее, 13 сентября, ЕС продлил до 15 марта индивидуальные санкции, действующие в отношении почти 1800 россиян и компаний. Уже тогда стало известно, что из списка убрали четырех россиян. Но их личности не были известны.

Reuters не исключило, что речь идет об Ахмедове и владельце медиахолдинга РБК Григории Березкине. Также появлялись предположения, что Совет ЕС принял во внимание решение Европейского суда о снятии санкций с Александра Шульгина, который смог доказать, что ограничительные меры против него ввели необоснованно.