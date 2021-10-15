Стало известно, когда Зеленский посетит Великобританию

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уточнил, когда лидер Незалежной Владимир Зеленский посетит Соединенное Королевство. Об этом написал ТАСС.

Дипломат сообщил, что Зеленский отправится в Британию с визитом в конце октября. ИА НСН отметило слова Пристайко том, что в ходе визита будет проведена оценка тех договоренностей, которых стороны достигли в прошлый приезд Зеленского в Лондон три года назад.

«Позднее у нас будет заседание стратегического диалога. <…> Поэтому я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании смогут пересмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее», — добавил украинский посол.