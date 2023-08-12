Мир 12 августа 2023, 18:05 Стало известно, когда встретятся Путин и Эрдоган Корреспондент Аккуш: встреча Путина и Эрдогана может пройти в конце августа РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября. Не исключено, что глава Турции приедет в Россию, сообщил корреспондент президентского пула Рюйя Аккуш телеканалу AHaber.

«В конце августа — начале сентября ожидается личная встреча двух лидеров, в том числе будет обсуждаться зерновая сделка», — сказал он.

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Пока ожидается, что Путин приедет в Турцию, но возможен и визит в другую сторону. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже говорил, что местом встречи лидеров не обязательно будет Турция, писал RT.

Как сообщал ранее турецкий канал, мировые лидеры и руководство ООН уверены, что Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки.

Россия спустя год после заключения зерновой сделки отказалась ее продлевать. Теперь Евросоюз пытается давлением вернуть РФ. Хотя такие методы являются устаревшими и оказывают лишь пагубное влияние на международные отношения.