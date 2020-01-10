Стало известно, когда вскроют черные ящики с украинского Boeing 737
Черные ящики откроют в лаборатории аэропорта Мехрабад. Об этом рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, слова которого привело агентство IRNA.
«Черные ящики украинского самолета будут вскрыты сегодня», — подчеркнул Резаифар.
Расшифровка самописцев в государственной лаборатории обусловлена действующими законами. Именно поэтому найденные черные ящики оставили в Иране.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января. Лайнер загорелся почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана и развалился на части. Погибли 176 человек.
Среди предположительных причин крушения называют теракт на борту самолета, столкновение с беспилотником и техническую неисправность, которая повлекла за собой взрыв.
СМИ также сообщили еще одну версию: по мнению неназванного американского чиновника, украинский Boeing могли случайно сбить двумя ракетами класса «земля — воздух».