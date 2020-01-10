Стало известно, когда вскроют черные ящики с украинского Boeing 737

Специалисты 10 января произведут вскрытие бортовых самописцев, которые находились на разбившемся рядом с Тегераном самолете Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ.

Черные ящики откроют в лаборатории аэропорта Мехрабад. Об этом рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, слова которого привело агентство IRNA.

«Черные ящики украинского самолета будут вскрыты сегодня», — подчеркнул Резаифар.

Расшифровка самописцев в государственной лаборатории обусловлена действующими законами. Именно поэтому найденные черные ящики оставили в Иране.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января. Лайнер загорелся почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана и развалился на части. Погибли 176 человек.

Среди предположительных причин крушения называют теракт на борту самолета, столкновение с беспилотником и техническую неисправность, которая повлекла за собой взрыв.

СМИ также сообщили еще одну версию: по мнению неназванного американского чиновника, украинский Boeing могли случайно сбить двумя ракетами класса «земля — воздух».