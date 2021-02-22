Стало известно, когда Великобритания откроет границы для туристов

Полноценное авиасообщение с другими странами в Великобритании возобновится не ранее 17 мая. Более точный срок будет определен по результатам программы вакцинации населения и общей эпидемической ситуации в стране.

В соответствии с планом поэтапной отмены ограничений правительства Великобритании, на который ссылается ТАСС, к 12 апреля рабочая группа кабмина предоставит отчет с рекомендациями по исключению рисков, связанных с завозными случаями заболевания и новыми штаммами вируса.

«После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая», — сказано в документе.

Пока британцы не могут выезжать за рубеж. Запрещен въезд в страну иностранным туристам.

По данным советника главы Ростуризма по транспорту Дмитрия Горина, возможность получения электронных виз анонсировал Кипр. Однако с островом нет регулярного авиасообщения.