Мир 25 января 2024, 12:27 Стало известно, когда в Россию доставят выживших при крушении Falcon 10 РИА «Новости»: выживших при падении Falcon 10 доставят в Россию 25 января Unsplash

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Четверо россиян, выживших при крушении самолета в Афганистане, вылетят на родину регулярным рейсом 25 января. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

«По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом», — сообщил собеседник агентства.

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Falcon 10 рухнул в горах афганской провинции Бадахшан. Самолет вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска. На борту были шесть человек: женщина, ее супруг, медики и пилоты. Причиной падения самолета мог стать отказ двигателей или неправильный расчет топлива при дозаправке.

Пострадавших россиян направили на лечение в военно-медицинский госпиталь в Кабуле. Теперь их доставят в Россию.

Ранее отец одного из пилотов с Falcon 10 рассказал «360», что гордится своим сыном и считает, что тот с коллегами совершил подвиг. Летчики «совершили чудо, спасли четыре души», так что их нужно хвалить.