Стало известно, когда Трамп объявит об участии в президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп объявит о решении вновь баллотироваться на пост главы государства в 2022 году. Политик намерен дождаться окончания промежуточных выборов в конгресс.

Трамп рассказал о своих планах в интервью телеканалу Fox News. Бывший американский лидер предположил, что многих его намерение только обрадует.

«Я определенно думаю об этом, и мы посмотрим, что будет. <…> Скорее всего, я объявлю после промежуточных выборов», — уточнил он.

Экс-президент подчеркнул, что его слова не стоит трактовать как окончательное намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах.

«Возможно, это уместно, многие люди ждут, что это решение будет принято», — заметил Трамп.

На вопрос о предполагаемом вице-президенте Дональд Трамп не ответил однозначно. Он лишь указал, что «в Республиканской партии много замечательных людей».

На выборах 2020 года Трамп проиграл в президентской гонке Джо Байдену. Свое поражение политик связал с подтасовкой результатов голосования и назвал прошедшие выборы «самыми позорными и коррумпированными» в истории США.

Промежуточные выборы в конгресс намечены на 8 ноября 2022 года. Обычно их проводят в середине президентского срока.