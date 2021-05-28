Стало известно, когда Тихановская встретится с эстонским президентом

Встреча главы Эстонии Керсти Кальюлайд с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской намечена на 31 мая. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В канцелярии эстонского президента рассказали, что переговоры политиков пройдут во дворце, который расположен на территории таллинского парка Кадриорг. Также анонсирована совместная пресс-конференция по итогам встречи. Кроме Кальюлайд с Тихановской переговорят спикер республиканского парламента Юри Ратас и глава внешнеполитического ведомства страны Эва-Мария Лийметс.