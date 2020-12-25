15 января будет дан старт укладке газопровода «Северный поток - 2» в водах Дании. «Фортуна» станет укладывать трубы по двум параллельным веткам при помощи судов «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на уведомление Датского морского управления, работы будут идти в исключительной экономической зоне страны. О сопровождении «Балтийским исследователем» «Фортуны» ранее говорили неоднократно. А о «Мурмане» впервые сообщают, как о судне, которое будет участвовать в работах по укладке газопровода.

Уведомление указывает на то, что из-за прокладки труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сот метров. Там будут запрещены несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне. Размер защитной зоны — 200 метров с каждой стороны кабелей.