Мир 27 августа 2023, 09:23 Стало известно, когда США смогут наладить отношения с Россией Экс-советник Буша Грэм: США могут сблизиться с РФ после конфликта на Украине Vladimir Baranov/GloballookPress

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После окончания острой фазы конфликта на Украине у Соединенных Штатов появится возможность наладить отношения с Россией. Таким мнением поделился бывший советник экс-лидера США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале издания Nation.

Грэм констатировал, что сейчас между Россией и США наблюдается «полный разрыв» и конструктивные отношения кажутся невозможными.

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«Скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность», — считает автор статьи.

Он предположил, что Соединенные Штаты еще могут извлечь уроки из ошибок администрации Буша, силившейся противостоять влиянию России на постсоветском пространстве. Америка могла бы сделать отношения с Россией более дружественными, способствуя продуктивным экономическим связям между ней, Украиной и Европой и поддерживая «некоторую форму нейтралитета» Украины, считает Томас Грэм.