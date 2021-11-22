Стало известно, когда состоится саммит глав МИД G7

В Ливерпуле с 10 по 12 декабря пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

«Великобритания примет саммит министров иностранных дел и развития из стран G7 в следующем месяце в Ливерпуле с 10 по 12 декабря», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что такие государства, Малайзия, Индонезия и Таиланд впервые примут участие в саммите.