facebook_pixel
    22 ноября 2021, 11:17

    Стало известно, когда состоится саммит глав МИД G7

    Встреча глав МИД G7 пройдет в Ливерпуле с 10 по 12 декабря

    Артур Блянихов

    В Ливерпуле с 10 по 12 декабря пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

    «Великобритания примет саммит министров иностранных дел и развития из стран G7 в следующем месяце в Ливерпуле с 10 по 12 декабря», — отмечается в сообщении.

    Уточняется, что такие государства, Малайзия, Индонезия и Таиланд впервые примут участие в саммите.