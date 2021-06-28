Стало известно, когда Штаты начнут испытывать «меч Армагеддона»

В 2023 году стартуют летные испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), которую в СМИ называют «мечом Армагеддона». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

ИА Nation News рассказало, что GBSD получила термоядерную боеголовку W87-1, мощность которой достигает от 335 000 до 350 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что ракету включат в состав ядерной триады, в которой также значатся подлодки класса Ohio и бомбардировщики B-2 и B-52. По данным информагентства, за 10 лет США намерены выпустить около 400 новых ракет. Стоимость программы составляет 61 миллиард долларов.