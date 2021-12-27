Стало известно, когда Россия войдет в топ-10 экономик мира

Российская экономика сможет занять место вреди крупнейших в мире экономик в 2036 году. Такой прогноз дали аналитики Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR).

Согласно докладу аналитиков, по итогам 2021 года Россия будет на 12 строчке в рейтинге крупнейших экономик. При этом в 2022-м мировая экономика впервые преодолеет планку в 100 триллионов долларов.

Как считают британские специалисты, в период с 2021 по 2025 год темпы роста российской экономики составят около 2,4% в год. К 2026 году страна опустится на 13 место в списке. В 2025–2035 годах темпы роста будут находиться на отметке 1,6% в год.

Подняться на 10 место рейтинга России удастся только к 2036 году. Также улучшить свои позиции сможет Индия, которая уже в 2022 году обгонит Францию. В 2023 году индийская экономика должна обойти британскую, встав на шестую строчку списка.

При этом аналитики отметили, что темпы роста экономики Китая будут замедляться. До 2025 года объем ВВП будет увеличиваться примерно на 5,7% в год, а в период с 2030 по 2035 год значение снизится до 3,8% в год.