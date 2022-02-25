Стало известно, когда пройдет саммит НАТО по ситуации вокруг Украины

Экстренный саммит НАТО по Украине пройдет 25 февраля в формате видеоконференции, он начнется в 17:00 по московскому времени. Об этом сказано в рабочем графике президента США Джо Байдена.

«09:00 (17:00 по московскому времени). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — сказано в документе, распространенном Белым домом. Его процитировал ТАСС.

Уточняются, что переговоры пройдет в закрытом для СМИ формате.

Ранее Байден заявил, что НАТО рассмотрит вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Во встрече Альянса будут участвовать также Швеция и Финляндия, хотя они не члены НАТО.

Российский президент Владимир Путин утром 25 февраля заявил, что после обращения к нему руководителей ДНР и ЛНР принял решение провести специальную военную операцию. Он подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать украинскую территорию.

Минобороны РФ заявило, что российские военные не ударяют по городам Украины, мирным людям ничего не угрожает.