Мир 22 августа 2023, 05:13 Стало известно, когда начнется сброс воды с АЭС «Фукусима-1» Власти Японии решили начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа Freepik

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Сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции «Фукусима-1» запланировали на 24 августа. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида. Цитат упривел NHK.

«Премьер-министр Кисида сказал, что понимание рыбаков в некоторой степени продвигается, и что окончательную корректировку планируется начать уже 24 числа на этой неделе», — заявил он.

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Еще 11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские власти должны решать собственные проблемы, а не распространять слухи о ситуации на Запорожской АЭС. Она обратила внимание на радиоактивную воду на Фукусимской АЭС и посоветовала Пекину разобраться в сложившейся ситуации.

Дела на станции «Фукусима-1» также напрягли Китай. КНР ограничила ввоз продуктов из 10 японских регионов из-за решения правительства Японии о сбросе воды со станции в океан.