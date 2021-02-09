Стало известно, когда начнется процедура импичмента Трампа

Главы Демократической и Республиканской партий США согласовали регламент проведения процедуры импичмента бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, процесс процедуры импичмента должен стартовать 9 февраля. Отмечается, что он начнется с дебатов о конституционности этой процедуры в отношении уже бывшего президента. Лидер республиканцев Митч Макконнелл обозначил, что возможность высказаться получит сторона защиты и сторона обвинения.