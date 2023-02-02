Мир 02 февраля 2023, 01:20 Стало известно, когда Испания отправит Украине 20 бронетранспортеров M-113 Europa Press: Испания 6 февраля отправит в Украину 20 бронетранспортеров M-113 Pxhere

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Министерство обороны Испании 6 февраля отправит на Украину 20 бронетранспортеров М-113. Об этом сообщило издание Europa Press.

Как указано в материале, эту информацию уже озвучивала министр обороны Маргарита Роблес во время своего визита в Латвию.

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Кроме того, сообщается о намерении Испании отправить Киеву несколько танков Leopard 2A4.

Ранее источник испанской газеты El Pais также сообщил о намерении страны отправить для украинских военных от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Однако, как уточнялось, эта цифра пока не окончательная. Она будет зависеть от того, в каком состоянии находятся 53 танка, которые около 10 лет хранятся в Сарагосе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что отправка танков Киеву не способствует разрешению конфликта. По его словам, это рискованное дело. Как заметил Эрдоган, «оно выгодно оружейным баронам».

До этого глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит до 140 танков в рамках первой волны помощи.