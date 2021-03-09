Стало известно, когда глава ПАСЕ посетит Москву

На 15–16 марта намечен рабочий визит главы ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Хендрика Дамса в Москву. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин планирует 15 марта провести переговоры с Дамсом.

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман объяснил, что ПАСЕ станет бесполезной организацией в случае выхода России.

«В случае выхода Российской Федерации из Совета Европы будет не совсем понятно, а для чего же он вообще нужен и кому», — заметил Вассерман.