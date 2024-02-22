Мир 22 февраля 2024, 15:19 Стало известно, когда Дания передаст истребители F-16 Украине Министр обороны Поульсен: Дания передаст Украине первые истребители F-16 летом piqsels

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Дания летом 2024 года передаст Украине первые истребители F-16. Такое заявление сделал министр обороны скандинавского государства Троэльс Лунд Поульсен, сообщило агентство Reuters.

«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», — заявил глава Минобороны Дании.

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США обещали обучить украинских пилотов управлять истребителями. В республике уже начали готовить инфраструктуру для приема самолетов.

Поульсен добавил, что в новый пакет помощи украинской стороне войдут средства противовоздушной обороны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее Новая Зеландия обещала Украине очередную помощь на 16 миллионов долларов. Часть денег пойдет на закупу оружия, а часть — на гуманитарную помощь. Около двух миллионов долларов направят в фонд Всемирного банка «для восстановления» республики.