22 февраля 2024, 15:19
Стало известно, когда Дания передаст истребители F-16 Украине
Министр обороны Поульсен: Дания передаст Украине первые истребители F-16 летом
Дания летом 2024 года передаст Украине первые истребители F-16. Такое заявление сделал министр обороны скандинавского государства Троэльс Лунд Поульсен, сообщило агентство Reuters.
«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», — заявил глава Минобороны Дании.
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США обещали обучить украинских пилотов управлять истребителями. В республике уже начали готовить инфраструктуру для приема самолетов.
Поульсен добавил, что в новый пакет помощи украинской стороне войдут средства противовоздушной обороны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.
Ранее Новая Зеландия обещала Украине очередную помощь на 16 миллионов долларов. Часть денег пойдет на закупу оружия, а часть — на гуманитарную помощь. Около двух миллионов долларов направят в фонд Всемирного банка «для восстановления» республики.
Дания
Истребители
Украина
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