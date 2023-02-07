07 февраля 2023, 07:41
Стало известно, когда Байден посетит Польшу
NBC: президент США Байден намерен посетить Польшу в конце февраля
Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к Белому дому.
Как отметили авторы публикации, визит американского лидера будет приурочен к годовщине начала спецоперации.
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Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский воспользуется ситуацией и тоже полетит в Варшаву на встречу с Байденом. Хотя ранее он заявлял, что пока не получил официального приглашения с польской стороны.
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В свою очередь, власти Польши настроены решительно. Премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне на конференции, посвященной поддержке Украины заявил, что Варшава придерживается западной политики и готова противостоять России.
Он назвал президента России Владимира Путина «наркоторговцем», который подсадил Европу на зависимость от нефтегазового сырья. По мнению Моравецкого, Запад должен вывести Европу из кризиса.
США
Владимир Зеленский
Украина
Польша
Джо Байден
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