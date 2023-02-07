Мир 07 февраля 2023, 07:41 Стало известно, когда Байден посетит Польшу NBC: президент США Байден намерен посетить Польшу в конце февраля rawpixel

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Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к Белому дому.

Как отметили авторы публикации, визит американского лидера будет приурочен к годовщине начала спецоперации.

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Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский воспользуется ситуацией и тоже полетит в Варшаву на встречу с Байденом. Хотя ранее он заявлял, что пока не получил официального приглашения с польской стороны.

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В свою очередь, власти Польши настроены решительно. Премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне на конференции, посвященной поддержке Украины заявил, что Варшава придерживается западной политики и готова противостоять России.

Он назвал президента России Владимира Путина «наркоторговцем», который подсадил Европу на зависимость от нефтегазового сырья. По мнению Моравецкого, Запад должен вывести Европу из кризиса.