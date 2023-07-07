Мир 07 июля 2023, 20:12 Стало известно, какую технику Зеленский просил у Болгарии Novinite: Зеленский составил для властей Болгарии список желаемой военной техники РИА «Новости»

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Власти Болгарии получили от президента Украины Владимира Зеленского список, где он перечислил необходимые ВСУ амуницию и вооружение. Об этом сообщил болгарский министр обороны Тодор Тагарев, слова которого привело издание Novinite.

Главу ведомства спросили, что именно просил украинский лидер и требовались ли ему системы ПВО, ракетные комплексы и тяжелая бронетехника.

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«Все, за исключением самолетов», — ответил Тагарев.

Президент Болгарии Румен Радев отмечал, что Зеленскому отказали в поставках оружия. В ходе переговоров с украинским коллегой он заметил, что военного решения конфликта не видит. А передача дополнительного вооружения только усилит эскалацию.

Сам Зеленский отметил, что у Радева с ним разные взгляды на происходящее и своя философия. Причиной отказа он счел нежелание президента Болгарии ослабить собственную армию.