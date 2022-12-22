Мир 22 декабря 2022, 15:40 Стало известно, какую одежду предпочитают носить в Испании Испанцы отдают предпочтение удобным фасонам

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Жители Испании в основном носят удобную одежду и незамысловатые фасоны. Об интересных деталях в стиле испанцев рассказала блогер и журналист Алена Бердова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам,большинство испанцев не утруждают себя тщательным выбором образа для выхода из дома. Зачастую они предпочитают носить повседневную и удобную одежду.

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Отмечается, что большой популярностью у испанок пользуются необычные украшения и аксессуары.

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