22 декабря 2022, 15:40
Стало известно, какую одежду предпочитают носить в Испании
Испанцы отдают предпочтение удобным фасонам
Жители Испании в основном носят удобную одежду и незамысловатые фасоны. Об интересных деталях в стиле испанцев рассказала блогер и журналист Алена Бердова в беседе с Lenta.ru.
По ее словам,большинство испанцев не утруждают себя тщательным выбором образа для выхода из дома. Зачастую они предпочитают носить повседневную и удобную одежду.
Реклама
Отмечается, что большой популярностью у испанок пользуются необычные украшения и аксессуары.
Реклама
Мода
Испания
Реклама
Реклама