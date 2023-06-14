Мир 14 июня 2023, 18:45 Стало известно, какое прозвище для русских придумали американцы Sport24.ru: американцы между собой называют русских словом russkies Freepik

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Американцы между собой называют русских russkies или russky («расскиз» и «расски»), причем эти слова используются не только в обычной жизни, но и культуре. Об этом написало издание Sport24.

Журналисты выяснили, что этот сленг вошел в обиход еще в начале XX века, по крайней мере самые ранние упоминания в американской прессе датируются периодом Первой мировой войны. Тогда эти слова были скопированы и адаптированы под произношение американцев.

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Теперь слово russkies широко распространено в США и активно используется как в обыденной жизни, так и в культуре. Например, в 1987 году в прокат вышел фильм Russkies о приключениях русского солдата. Слово часто употребляется и в других американских кинолентах, а также имеет значение прилагательного, например в выражениях russky pirogi или russky vodka.

Ранее стало известно, что нейросеть не смогла сдать ЕГЭ по русскому языку. Искусственный интеллект потратил на задание меньше времени, чем отведено, но допустил много ошибок, а сочинение написал на уровне двоечника.