Стало известно, какое оружие США передадут Украине

Соединенные штаты планируют передать Украине 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские снаряды, вертолеты Ми-17, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты Switchblade. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам российских военных, с беспилотникам бороться можно, как и с вертолетами Ми-17, которые являются доработкой старого Ми-8. Об этом написал Life со ссылкой на бывшего начальника Зенитно-ракетных войск Сергея Хатылева.

«На сегодняшний день средние и большие высоты на Украине перекрываются зенитно-ракетным комплексом С-400. Отдельно можно говорить о ЗРК „Бук“, которые перекрывают полностью средние высоты. По малым высотам работают „Панцирь-С1“ — это большая войсковая ПВО. У Сухопутных войск действуют „Стрела“, „Оса“, новые комплексы „Верба“, „Сосна“. В основном это комплексы ПЗРК, работающие на высоте до пяти километров. Эффективность их применения зависит от подготовленности расчетов», — сказал Хатылев.

По состоянию на 23 апреля российской армии удалось вывести из строя 110 украинских вертолетов и 538 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов.