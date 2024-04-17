Мир 17 апреля 2024, 12:46 Стало известно, каких гарантий безопасности Украина ждет от США Ермак: США должны дать Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украина заключит с США соглашение о гарантиях безопасности. Оно должно работать не хуже, чем аналогичный американо-израильский меморандум, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Он обсудил детали будущего соглашения с членами американской делегации. Ермак считает, что меморандум с США должен стать образцовым и составляться с учетом реальных возможностей и лучших практик.

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«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», — уверен он.

Белый дом в начале 2024 года занялся разработкой новой стратегии обеспечения гарантий безопасности Украины. RT сообщал, что киевский режим планирует подписать меморандум до июльского саммита НАТО.