Стало известно, какие санкции Запад может ввести против Китая

Запад может ввести против Китая любые санкции — от запрета на торговлю до эмбарго на технологии. Все это сейчас применяется в отношении России. Однако против КНР подобные ограничения вряд ли сработают. Такое мнение агентству «Прайм» высказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — объяснил эксперт.

Он также напомнил, что США в теории могут вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых в стране налажены процессы производства. Однако теперь страна обладает собственным значительным арсеналом технологий и массой высококвалифицированных рабочих. Все это позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью.

«А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — резюмировал Тимофеев.

Ранее член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что санкции Запада против России не спасут ни одной украинской жизни, но способны разрушить европейскую экономику.