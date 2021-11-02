Стало известно, какие подарки делают Зеленскому

Журналисты выяснили, какие подарки дарили президенту Украины Владимиру Зеленскому главы других государств. Об этом написало Утро.ру со ссылкой на украинские СМИ.

На посту президента Зеленский получил почти 300 официальных подарков. Теперь они являются частью экспозиции Фонда президентов Украины.

Например, Дональд Трамп вручил Зеленскому портсигар, а экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд — велосипед. Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил Зеленскому галстук. В фонде рассказали, что президент вряд ли когда-либо будет носить этот презент.