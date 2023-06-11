Мир 11 июня 2023, 10:46 Стало известно, какие мины применяют ВСУ на Южно-Донецком направлении Сапер с позывным Кирпич рассказал об использовании ВСУ зарубежных мин в ДНР РИА «Новости»

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Боевики ВСУ на Южно-Донецком направлении массово использует мины иностранного производства. Об этом сообщил начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС России с позывным Кирпич, передал ТАСС.

«Тяжело, когда воюешь против всего [западного] мира. <…> Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch», — уточнил сапер с позывным Кирпич.

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По его словам, ВСУ оставляют немало мин-сюрпризов и мин-ловушек, что увеличивает время работы саперов. Кроме того, боевики внедрили охрану заминированных территорий.

Начальник инженерной службы обратил внимание, что солдаты успешно справляются со всеми поставленными задачами. Каждый из них, по его словам, достоин награждения медалью «За отвагу» или орденом Мужества.

Сапер с позывным Муха добавил, что благодаря иностранным боеприпасам российские бойцы совершенствуют собственные навыки.

Ранее офицер с позывным Кирпич отметил, что украинские саперы оставляют в минах послания.