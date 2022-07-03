Стало известно, какая страна в ближайшем будущем может покинуть Евросоюз

Провал коалиции президента Франции Эммануэля Макрона может привести в ближайшее время к выходу страны из Евросоюза. Об этом написало издание Daily Express.

Сторонники «Фраксита» уверены, что Макрон находится в уязвимом положении и может поддаться давлению и назначить референдум по выходу Франции из Европейского союза. Политики видят несколько способов выходя из кризиса. Это формирование новой коалиции и попытка договориться с оппонентами, либо новые досрочные выборы.

Во Франции по итогам второго тура выборов в парламент коалиции Макрона не удалось набрать абсолютного большинства голосов в Национальном собрании. В следующие пять лет президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с немалыми трудностями при выполнении своей программы.