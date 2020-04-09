Стало известно, как церковь поступает с предполагаемыми педофилами

«Практика Римско-католической церкви такова, что когда есть обвинение, человек отстраняется от исполнения своих функций до вынесения приговора», — заявил он.

Так он прокомментировал дело кардинала Джорджа Пелла, с которого суд в Австралии снял обвинения в педофилии.

По словам Ковалевского, церковнослужителям важно строго соблюдать правила общения с детьми, «чтобы не создавать двусмысленных ситуаций» и не нарушать их прав.

Он добавил, что проблема педофилии актуальна для всего общества, и церковь здесь не исключение.

«Везде, где есть контакт с несовершеннолетними — школы, детские сады, спортивные учреждения, семьи — эта проблема возникает. В церкви это тоже есть», — сказал священнослужитель.

7 апреля Высокий суд Австралии оправдал кардинала Джоржда Пелла, которого в марте прошлого года приговорили к шести годам заключения за домогательства к двум 13-летним певчим церковного хора.

С началом разбирательства по указанию папы Римского Франциска кардиналу было запрещено церковное служение, а также любые контакты с детьми.

Высокий суд признал вину кардинала недоказанной. Пелла освободили в зале суда. В заключении 78-летний священник провел более 400 дней.

Кардинал Пелл был одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. В 2013 году он был одним из конкурентов на выборах нового папы.