Стало известно, как США хотят победить в войне против России

Решающим фактором для победы США в масштабной войне против таких великих держав, как Россия и Китай, станет господство в небе. Несмотря на важность наземных систем, для достижения успеха будут необходимы налеты с воздуха.

Об этом сообщил The National Interest.

Издание отметило, что решающее значение в борьбе со странами, которые могут проецировать большую разрушительную мощь с воздуха, будет иметь необходимость вести бои в небе и уничтожать современные системы противовоздушной обороны.

Частью «господства в небе», к которому стремится США, станут получаемые из космоса данные, а также возможность дозаправки самолетов в воздухе. Это позволит совершать более продолжительные бомбовые операции. При этом авторы материала подчеркнули, что современная война в небе будет совершенно не похожа на конфликты в Афганистане или Ираке. Речь идет о высокотехнологичных противниках, с которыми предстоит столкнуться США.

«Наша память сфокусирована на опыте в условиях отсталой в технологическом отношении среды. Лишь недавно мы стали уделять внимание тому, как сдерживать высокотехнологичного противника и как следует изменить принципы использования воздушной силы», — процитировало издание заместителя начальника штаба Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенанта Джозефа Гастелла.

Военный уверен, что налеты с воздуха будут крайне необходимы для достижения любого успеха, несмотря на важность наземных систем дальнего радиуса действия. При этом необходимо защитить аэродромы от ударов противника. Полная победа в любом масштабном конфликте будет зависеть от способности страны доминировать и выигрывать сражения и на земле, и в небе. Этого можно добиться за счет слаженным совместным действиям всех родов войск.