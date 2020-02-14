Стало известно, как США добились возможности диктовать условия странам Европы

На пресс-конференции «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом» Медиагруппы «Патриот» политолог назвал план Маршалла «инструментом финансового диктата по выстраиванию политической и экономической жизни другого государства под диктовку того, кто дает деньги».

Напомним, в 1947 году государственный секретарь США Джордж Маршалл предложил программу помощи странам Европы в восстановлении экономики после Второй мировой войны. В нее вошли 17 стран, включая Западную Германию.

По словам Еремеева, план Маршалла стал программой для решения актуальных до сих пор геополитических вопросов и задач.

Политолог отметил, что Германия зачастую принимает решения вопреки собственным интересам.

«К сожалению, мы видим, как ряд государств, что называется, были лишены возможности национального суверенитета, а из этого тяжело выбраться», — отметил Еремеев.