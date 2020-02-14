    14 февраля 2020, 03:16

    Стало известно, как США добились возможности диктовать условия странам Европы

    Ирина Нагайникова

    Политолог Станислав Еремеев объяснил, что с помощью плана Маршалла Соединенные Штаты лишили ряд государств национального суверенитета. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Стало известно, как США добились возможности диктовать условия странам Европы

    На пресс-конференции «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом» Медиагруппы «Патриот» политолог назвал план Маршалла «инструментом финансового диктата по выстраиванию политической и экономической жизни другого государства под диктовку того, кто дает деньги».

    Напомним, в 1947 году государственный секретарь США Джордж Маршалл предложил программу помощи странам Европы в восстановлении экономики после Второй мировой войны. В нее вошли 17 стран, включая Западную Германию.

    По словам Еремеева, план Маршалла стал программой для решения актуальных до сих пор геополитических вопросов и задач.

    Политолог отметил, что Германия зачастую принимает решения вопреки собственным интересам.

    «К сожалению, мы видим, как ряд государств, что называется, были лишены возможности национального суверенитета, а из этого тяжело выбраться», — отметил Еремеев.